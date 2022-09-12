أوجيرو تعلن عن عطل جديد... إليكم التفاصيل

أعلنت “أوجيرو” عبر حسابها على “تويتر”، أنّه “طرأ عطل على الداخون العائد للمولد المغذي لسنترال المزرعة، وإنّ إصلاحه من دون فصل منطقة المزرعة عن شبكة الاتصالات ولمدة لا تقل عن 24 ساعة، سيتسبب بضوضاء.

نعتذر من أهالي المنطقة ونتمنى منهم تفهم اتخاذنا القرار الأنسب للحفاظ على مصالحهم”.

وكانت قرّرت نقابة موظفي هيئة «أوجيرو»، تأجيل إضرابها المفتوح لمدة أسبوعٍ في انتظار أن يعود وزير الاتصالات جوني قرم، حاملاً جواباً نهائياً من اللجنة الوزارية المكلّفة متابعة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام، حول مقترحاته للتسوية مع الموظفين. فالنقابة تجاوبت مع هذا المقترح، واعتبرت أنه يمكن خفض سقف مطلبها إذا حصلت على زيادة غلاء معيشة بقيمة مليون و325 ألف ليرة تدخل ضمن أساس الراتب، ولو كانت أقل من مطلبها بزيادة 2.2 ضعف الراتب الأساسي. وتأجيل الإضراب يعني عودة الحياة إلى قطاع الاتصالات، أو على الاقل الشق المتعلق بعمليات التشغيل والصيانة.