"أوجيرو": توقف الخدمة في سنترال خلدة

أفادت “أوجيرو” عبر موقعها على “تويتر” “أن حريقاً شب في وحدات توليد طاقة سنترال خلدة فجراً، ما أدى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة. تعمل فرقنا على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة”.

وكانت “أوجيرو” قد أعلنت أنه “بالاشارة إلى البيان المُعلن من نقابة موظفي هيئة أوجيرو التزام بيان اتحاد النقابات العمالية، نعتذر عن توقف أعمال الصيانة وخدمتكم عبر الـ1515 وعبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم. يمكنكم دائماً الاطلاع على المعلومات كافة وتسجيل الطلبات ودفع الفواتير عبر التطبيق أو الموقع الالكتروني”.