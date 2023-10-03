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أوجيرو رداً على وهاب: لا يريد سوى التشهير للضغط في ملف الإنترنت غير الشرعي

منذ ساعة واحدة
أوجيرو

أوجيرو

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عبرت هيئة “أوجيرو “في بيان عن اسفها “لمستوى الخطاب الذي لجأ إليه السيد وئام وهاب والذي تناول فيه رئيس مجلس إدارتها – مديرها العام وهي بالتأكيد تأبى عن الجواب بالأسلوب نفسه وتترك للرأي العام إدانته”.

اضاف البيان:” تؤكد هيئة أوجيرو للسيد وئام وهاب أن ضميرها مرتاح جداً ولو أنه لم يكن كذلك لما كانت دعته للذهاب إلى القضاء للفصل. إلا أنه من يرفض ذلك ولا يريد سوى التشهير بها بغية الضغط في ملف الإنترنت غير الشرعي، وذلك خدمةً لمُخالف على حساب مُخالف. وهذا ما لن تقبل به أوجيرو وهي مستمرة في خطة مكافحة الإنترنت غير الشرعي الموكلة إليها من قبل مديرية الصيانة والإستثمار”.

وختم البيان:”هيئة أوجيرو لا تخدع أحدا بل إن السيد وئام وهاب تم خداعه من قبل من زوّده بالورقة التي تظهر جهاز مودم ب ٩ دولار وقال له أن مصدرها شركة هواوي. إن السيد وئام وهاب لم يلاحظ أن في أعلى يمين الورقة يظهر أن مصدرها متجر علي بابا”.

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