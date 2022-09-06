أوجيرو: لا صحة لهذا الخبر المتداول

أكدت شركة “أوجيرو” ألا صحة للخبر المتداول على مواقع التواصل الإجتماعي والذي مفاده أن موظفي أوجيرو يمنعون شركتي “ألفا” و”تاتش” من تزويد مولداتهم بالمازوت. ويأتي إعلان شركة ألفا عن عودة خدماتها بعد إصلاح عطل قد طرأ ليدحض هذا الخبر.

وكانت بدأت سنترالات الاتصالات في مناطق لبنانية عدة، بالخروج عن الخدمة تباعاً سابقاً، مع ما يعنيه ذلك من انقطاع للاتصالات وخدمة الإنترنت، بسبب إضراب عمال وموظفي شركة “أوجيرو” التي تدير قطاع الاتصالات في لبنان، للمطالبة برفع أجورهم، بعدما فقدت قيمتها الشرائية بسبب الانهيار المالي في البلاد.

وكانت نقابة عمال وموظفي “أوجيرو” أعلنت الإضراب المفتوح ابتداء من صباح أمس الثلاثاء، مع عدم الحضور إلى مراكز العمل وتوقف كل أعمال الهيئة وخدماتها وكل أعمال الصيانة، دون استثناء لأي قطاع على كل الأراضي اللبنانية حتى إشعار آخر”، على أن تبقي النقابة جلساتها مفتوحة لمتابعة المستجدات.