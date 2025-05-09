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أورتاغوس "راجعة" ماذا في جعبتها؟

منذ 33 دقيقة
الموفدة الأميركيّة مورغان اورتاغوس

الموفدة الأميركيّة مورغان اورتاغوس

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في ظلّ التصعيد المتواصل في الجنوب، أبلغت المبعوثة الأميركية الخاصة للشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس بعض المراجع اللبنانية بأنّها ستزور لبنان قريبًا لمتابعة المساعي الأميركية لتثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار الدولي 1701، إلّا أنّ الموعد النهائي لهذه الزيارة لم يتمّ تحديده بعد، في وقتٍ كانت الأوضاع تتفاقم في جنوب لبنان.

وأفادت مصادر مسؤولة لصحيفة “الجمهورية” بأنّ لبنان كثّف في الفترة الأخيرة جهوده لدى واشنطن لتحريك عمل اللجنة المعنيّة، على أمل أن تكون أداة فعّالة للتواصل وتعزيز جهود وقف الاعتداءات الإسرائيلية. إلّا أنّ الجانب الأميركي، الذي يرأس اللجنة، لم يتجاوب مع هذا الطلب. واعتبرت المصادر أنّ هذا الموقف يعكس استجابةً أميركيةً ضمن إطار الاتفاق الجانبي المُلحق باتفاق وقف إطلاق النار، والذي يُتيح لإسرائيل حرّية التحرّك العسكري ضدّ أي أهداف في لبنان تعتبرها تهديدًا لأمنها. وقد تجلّى هذا الموقف من خلال ابتعاد رئيس اللجنة الأميركي السابق تمامًا عن مهامّه، وكذلك الجنرال الذي خلفه مؤخّرًا في هذا الموقع.

كما أكّدت المصادر أنّ “المرحلة دقيقة وصعبة، وأنّ التصعيد الإسرائيلي ليس له أي مبرّر، في الوقت الذي يُنتظر من إسرائيل أن توقف إطلاق النار وتنفّذ ما هو مطلوب منها، والتزام الآلية التي وُضعت لتطبيق القرار الدولي 1701”.

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