أوضاع القطاع الصحي بين نقيب الأطباء ونظيره الفرنسي

التقى نقيب الأطباء يوسف بخاش في باريس نقيب الأطباء الفرنسي الدكتور فرنسوا ارنو مهنئا بانتخابه رئيسا لنقابة الأطباء الفرنسية.

وعرض معه “لأوضاع القطاع الصحي ووضع الأطباء في لبنان مع هجرة ما يقارب 25 في المئة من العدد الاجمالي والتحديات المالية والصحية التي يواجهها القطاع الطبي، اضافة الى التعديات المباشرة على الأطباء خلال ممارستهم المهنة”.

وقال: “شكرنا النقيب الجديد على كل الجهود التي كان قد بذلها خلال توليه مركز الامين العام في الولاية السابقة ومنها المساعدة المالية التي قدمتها نقابة الأطباء الفرنسية، والتي استخدمت لترميم جزء من الأضرار التي نتجت عن انفجار الرابع من آب”.

وأضاف: “تداولنا مع رئيس الجمعية الطبية اللبنانية – الفرنسية البروفسور سليم عرقتنجي والأمين العام جورج نصر الاجراءات اللازمة لتنظيم المؤتمر التي ننوي عقده لدعم مستقبل الطب والطبيب في لبنان في ظل الازمات المصيرية التي نعيشها”.

وحضر اللقاء المسؤول عن العلاقات الخارجية في نقابة الأطباء الفرنسية الدكتور كارالا.