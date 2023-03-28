أوضاع المعارضة "مكربجة".. ولا رئيس قريبًا

اعتبر النائب السابق جوزف اسحق أنّ “اعتراض القوات اللبنانية على تمديد التوقيت الشتوي لم ينطلق من خلفية طائفية، بل لأنّ هذا الاجراء يتعارض مع الانتظام العام لبلد مرتبط بالعالم ولا يمكن أن تكون قرارت مسؤوليه ارتجالية”.

وأشار اسحق، في حديث مع الأنباء الالكترونية، إلى أنّ “قوى سياسية معروفة حاولت استغلال الموضوع بمكاسب شخصية للتعويض عن الخسارة التي حلّت بهم بعد خروج الرئيس عون من بعبدا”، مضيفاً “مع الأسف أن جبران باسيل يتناسى أنه “أساس المنظومة التي حكمت البلد من سنة 2011 ليكتشف نفسه فجأة أنه أصبح معارضة. وكلامه الأخير والقول أنّه مرشح طبيعي للرئاسة هدف إلى تعلية السقف للوصول بالمفاوضات مع حزب الله إلى مكان يحافظ من خلاله على حصته في أية تسوية قد تحصل”.

فيما استبعد اسحق انتخاب رئيس جمهورية في وقت قريب لأنّ ليس لديه شعور أن الفرقاء الآخرين لديهم التوجه للوصول إلى الحل طالما أنهم مصرين على التمسك بمرشحهم، مشيرًا إلى أننا “كمعارضة ما زالت أوضاعنا مكربجة مع الأسف”.