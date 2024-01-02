"أوقعهم بين قتيل وجريح".. حزب الله يستهدف تجمعاً لجنود الاحتلال

صدر عن حزب الله، اليوم الثلاثاء، بيان جاء فيه: “بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏ صدق الله العلي العظيم”.

وأضاف البيان، “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة”.

وتابع، “استهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 9:00 من صباح اليوم الثلاثاء 2-1-2024 تجمعاً لجنود ‏العدو الإسرائيلي في ثكنة زرعيت بالأسلحة المناسبة، وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح”.

‏وختم: “وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم”.

وكانت قد أعلنت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، أن “صاروخان مضادان للدبابات أصابا مستوطنة شلومي في الشمال وانفجر صاروخ بالقرب من مبنى سكني وألحق أضرارا بالممتلكات”.

في سياق متصل أفادت القناة 12 الإسرائيلية أنه تم “إطلاق عدة صواريخ من لبنان باتجاه شلومي في الجليل الغربي من دون تسجيل إصابات”.

ولفتت وسائل إعلام إسرائيلية إلى “تضرر منزل في “شلومي” بالجليل الغربي بصاروخ مضاد للدروع أطلقه حزب الله صباح اليوم”.

وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إلى أن “الجيش يقصف بالمدفعية على مصادر النيران في لبنان بعد رصد عملية إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية”.