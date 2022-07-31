أوكرانيا تؤكد.. لدينا وثائق تثبت أن الطحين على متن الباخرة لوديسيا "مسروق"

أكدت أوكرانيا من جديد، أنها تملك أدلة ووثائق تثبت أن الحطين الموجود على متن سفينة راسية في ميناء طرابلس شمال لبنان، هو طحين مسروق.

وقالت السفارة الاوكرانية في لبنان، في بيان نشرته عبر حسابها على تويتر:

“وصلتنا وثائق واثباتات حاسمة من ‎اوكرانيا تفيد بأن الطحين والشعير الموجود على متن الباخرة لوديسيا هو مسروق من اوكرانيا”.

وأضافت: “سنتقدم غدا بطلب لدى قاضي العجلة في ‎‎طرابلس لتمديد مدة الحجز، مع العلم اننا سوف نقوم بكل ما بوسعنا للتمكن من توزيعها في الاسواق اللبنانية بأسرع وقت”.

وكانت السفارة قد أكدت قبل ايام لوكالة رويترز أن السفينة التي أبحرت من ميناء في شبه جزيرة القرم مغلق أمام الشحن الدولي وتحمل خمسة آلاف طن من الشعير ومثلها من الطحين يشتبه بأنها مأخوذة من مخازن أوكرانية.

وأوضحت السفارة أن “هذه هي المرة الأولى التي تصل فيها شحنات حبوب ودقيق مسروقة إلى لبنان”.

ونفت روسيا قبل ذلك المزاعم القائلة بأنها تسرق حبوبا أوكرانية. وقال مسؤول بالسفارة الروسية في لبنان لرويترز إنه لا يمكنه التعقيب على الفور.

وقالت السفارة لرويترز إن السفير الأوكراني إيهور أوستاش التقى بالرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الخميس لبحث موضوع الشحنة وقال له إن شراء سلع أوكرانية مسروقة من شأنه أن “يضر بالعلاقات الثنائية” بين كييف وبيروت.