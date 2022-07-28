الخميس 29 ذو الحجة 1443 ﻫ - 28 يوليو 2022 |
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أوكرانيا تكشف عن وصول شحنات حبوب "سرقتها روسيا" إلى لبنان

منذ 11 دقيقة
الرئيس عون خلال استقباله السفير الأوكراني في لبنان

الرئيس عون خلال استقباله السفير الأوكراني في لبنان

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رست سفينة سورية واقعة تحت طائلة عقوبات أمريكية في ميناء طرابلس بشمال لبنان محملة بشعير وطحين أبلغت السفارة الأوكرانية في بيروت رويترز الخميس بأن روسيا سرقتها من مخازن أوكرانية.

ووصلت السفينة لاودسيا إلى طرابلس أمس الأربعاء، بحسب موقع مارين ترافيك لبيانات الشحن البحري.

وقالت السفارة لرويترز “أبحرت السفينة من ميناء في شبه جزيرة القرم مغلق أمام الشحن الدولي وتحمل خمسة آلاف طن من الشعير ومثلها من الطحين نشتبه بأنها مأخوذة من مخازن أوكرانية”.

وأوضح البيان “هذه هي المرة الأولى التي تصل فيها شحنات حبوب ودقيق مسروقة إلى لبنان”.

يشار إلى أن مكتب رئاسة الجمهورية اللبنانية قد اعلن اليوم الخميس عن استقبال الرئيس عون للسفير الاوكراني في بيروت السيد ايهور اوستاش، وتم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون في مجال تأمين القمح والحبوب، إضافة الى آخر التطورات المتعلقة بالحرب الأوكرانية الروسية وانعكاساتها على القطاع الغذائي في العالم.

    المصدر :
  • رويترز

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