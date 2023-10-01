أولى ساعات الشتوية.. شاهدوا ماذا حل بأوتوستراد جونيه!

شهد عدد من المناطق اللبنانية مساء (الأحد 1-10-2023)، تكوناً لبرك المياه على الطرقات جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت.

وقد عمل عناصر من الدفاع المدني على سحب سيارتين في جونيه وإنقاذ مواطنين احتجزوا بداخلهما بسبب برك المياه التي تكوّنت جراء غزارة المتساقطات وقاموا بمساعدتهم على متابعة سيرهم بأمان.

كما جرفت السيول المطاعم والكراجات في جونية عند الخط البحري، كما جرفت بعض السيارات ودرّاجتين ناريتين باتجاه البحر.

وتعرض طريق أوتوستراد شكا للغرق نتيجة طوفان مياه الأمطار.

وعلى الرغم من كل الأعمال التي قامت بها وزارة الاشغال العامة والنقل والبلديات من رفع النفايات من أقنية تصريف المياه والمجاري في المناطق اللبنانية، وذلك لتفادي أي فيضان وطوافان للطرقات، إلا أنّ المشهد عاد وتكرر هذا العام.

يشار إلى أن الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية أشار مساء الأحد إلى اقتراب وصول المنخفض الجوي من لبنان خلال الساعات الأولى لليل يوم الاحد.

وأوضح خنيصر أن ذروة هذا المنخفض ستكون من ساعات الفجر الأولى ليوم غداً الاثنين وحتى ساعات الليل من هذا اليوم وصولاً الى ساعات الفجر من يوم الثلاثاء، وستحمل ساعات الذروة عواصف رعدية وأمطارًا غزيرة.