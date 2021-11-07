أولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية هددوا بالشارع مطالبين بحقوق أبنائهم

عقد أولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية اجتماعاً في قاعة المسرح في مبنى عصام فارس البلدي في حلبا، بدعوة من لجنة الأهالي في الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب (الشمال)، تم خلاله التداول في الصعوبات والعقبات التي تواجه الطلاب في ظل الأزمات المتتالية التي يمر بها لبنان، وآخرها ترحيل طروحات الحلول لمشكلتهم يوما بعد يوم.

وتم في الإجتماع استعراض الدور الجدي للجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية لإيجاد مخرج لمعضلة طلابنا في الخارج من خلال السعي الدؤوب والمستمر لدى كل القوى السياسية والكتل النيابية لإيجاد توافق على اقتراح قانون في مجلس النواب لتعديل القانون 193 كذلك من خلال مساهمة الجمعية بإقتراح بند يخص الطلاب في اقتراح قانون التحويلات المصرفية في لجنة الادارة والعدل لحفظ حقوق هؤلاء الطلاب بمتابعة تعليمهم، والزام المصارف بتطبيق القانون ومساءلتها عند المخالفة. وقد كان الإقتراحان من ضمن جدول أعمال جلسة مجلس النواب في 28/ ت1 /2021.