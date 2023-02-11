أولياء الطلاب في الخارج: سلوك المصارف يثبت مرة جديدة فشل العلاجات الارتجالية

شكرت الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية، القيمين على منحة الريجي المخصصة للطلاب اللبنانيين المتعثرين في الخارج، ودعت أصحاب القرار في وزارة المال ومصرف لبنان إلى “مواصلة العمل لإيفاء باقي الطلاب الذين تم منحهم منذ أكثر من سنة ونصف السنة ولم يحصلوا بعد على مستحقاتهم في كل من اوكرانيا وايران وسوريا وغيرها والذين ادرجت اسماؤهم في لوائح وزارة الخارجية، علما بأن الوضع الاقتصادي أدى الى تدهور وضع آلاف الطلاب في الخارج وجعلهم عاجزين عن المتابعة”.

ورأت ان “سلوك المصارف وأصحابها ورؤساء مجالس إداراتها يثبت مرة جديدة فشل العلاجات الارتجالية المتخذة من المصرف المركزي تجاه الازمة، بحيث كان من الواجب وضع اليد على أصول المصارف وممتلكات اصحابها ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها الذين اقترفوا السرقة الموصوفة لودائع اللبنانيين وحاولوا وما زالوا تحميل وزرها للمودعين بمناورات احتيالية. وان الاستمرار بهذا العمل يستدعي الاستنفار والمحاسبة”.