الأربعاء 17 شوال 1443 ﻫ - 18 مايو 2022 |
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أول تعليق فرنسي على الانتخابات النيابية.. “لتعيين رئيس حكومة من دون تأخير”

منذ 16 دقيقة
الخارجية الفرنسية

الخارجية الفرنسية

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أشارت وزارة الخارجية الفرنسية إلى أن “لبنان اجتاز مرحلة مهمة يوم الأحد 15 أيار 2022 بإجراء الانتخابات التشريعية في سياق الأزمة الفادحة التي تعانيها البلاد منذ أكثر من سنتين”.

وأشادت بـ”تنظيم هذه الانتخابات في موعدها المقرّر”، لكنها أسفت للحوادث والمخالفات التي سجّلتها بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي، وأملت في كشف حقيقة ما جرى.

وفي هذا السياق، حضّت فرنسا جميع المسؤولين اللبنانيين على “تعيين رئيس مجلس وزراء من دون تأخير وإلى تشكيل حكومة جديدة لكي تتخذ التدابير الضرورية للنهوض بالبلاد ولكي تقدّم حلول يُعتدُّ بها تلبي تطلعات السكان، ولا سيّما بالاستناد إلى الاتفاق الإطار الموقّع مع صندوق النقد الدولي”.

وختاماً، أكّدت أن “فرنسا ستواصل وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني”.

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