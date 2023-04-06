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أول تعليق لبناني رسمي على إطلاق الصواريخ.. إليكم التفاصيل

منذ 42 دقيقة
آخر تحديث: 6 - أبريل - 2023 6:38 مساءً
السراي الحكومي

السراي الحكومي

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اجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بوزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، وبناء على المشاورات والاتصالات السياسة المحلية والدولية التي تم إجراؤها صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان التالي:

يؤكد لبنان مجددا على كامل احترامه والتزامه بقرار مجلس الأمن الدولي 1701، وحرص لبنان على الهدوء والاستقرار في جنوب لبنان ويدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف التصعيد.

يبدي لبنان استعداده للتعاون مع قوات حفظ السلام في جنوب لبنان واتخاذ الاجراءات المناسبة لعودة الهدوء والاستقرار ويحذر من نوايا إسرائيل التصعيدية التي تهدد السلم والامن الإقليميين والدوليين.

من جهتها،أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، أن رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو على اتصال بالسلطات على جانبي الخط الأزرق، وذلك على خلفية إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل بعد ظهر اليوم الخميس.

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي أبلغها أنه فعّل نظام القبة الحديدية الدفاعي رداً على ذلك.

وحذرت اليونيفيل في تعليقها الأول على حادثة إطلاق الصواريخ من أن “الوضع الحالي خطير للغاية”، وحثت على ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد.

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