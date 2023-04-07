أول تعليق لقوات اليونيفيل بشأن القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” في بيان لها أن الجيش الإسرائيلي أبلغها فجر الجمعة، بأنه سيبدأ بالرد المدفعي على الصواريخ التي انطلقت من جنوب لبنان أمس الخميس.

وأضاف البيان “وبعد ذلك مباشرة، سمع أفراد اليونيفيل دوي انفجارات في محيط مدينة صور”.

وأشارت اليونيفيل إلى أن رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء أرولدو لازارو على اتصال مع السلطات على جانبي الخط الأزرق، كما ان آليات الاتصال والتنسيق لدينا منخرطة بشكل كامل من اجل التهدئة .

وأكدت اليونيفيل أن الجانبان إنهما لا يريدان الحرب.

كما حذرت في بيانها من أن الإجراءات التي تمت خلال اليوم الماضي خطيرة وتنذر بتصعيد خطير.

وحثت جميع الأطراف على وقف جميع اعمال التصعيد عبر الخط الأزرق الآن.