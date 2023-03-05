أول تعليق لقوات اليونيفيل بعد حادثة التوتر في "عيتا الشعب"

أشارت نائب مدير المكتب الإعلامي لليونيفيل كانديس آرديل الى أن “اليونيفيل على علم بالتوترات التي تحصل على طول الخط الأزرق في منطقه عيتا الشعب، حيث تجري بعض أعمال الصيانة الإسرائيلية”.

وأكّدت أنَّ “قوات اليونيفيل في الموقع، وتسعى للحد من التوتر”.

وأضافت “نحث جميع الاطراف وكل الحاضرين في المكان على الحفاظ على تهدئة الوضع”.

وأوضحت أنَّ “أي نوع من العمل بالقرب من الخط الازرق حساس للغاية، ونحن نواصل مطالبة جميع الاطراف، بالتنسيق مع قوات اليونيفيل، بتجنب الافعال التي تؤدي الى التوتر غير الضروري”.

وفي وقتٍ سابق خرقت دورية تابعة للجيش الإسرائيلي الخط الأزرق قرب النقطة BP 13 (1) ـــ عيتا الشعب بمسافة متر واحد تقريبًا.

وإير ذلك حضرت دورية من الجيش وأجبرت الدورية المعادية على التراجع إلى ما بعد الخط الأزرق باتجاه الأراضي الفلسطينية، كما حضرت دورية من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان للتحقق من الخرق.