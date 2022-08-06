أول تعليق لوزارة الطاقة حول فرض رسوم على ألواح الطاقة الشمسية

نفت وزارة الطاقة والمياه، في بيان أصدرته، “نفيا قاطعا ما تم تداوله على بعض المواقع الالكترونية عن اقتراح قدمه أحد المستشارين عن إمكانية استيفاء رسوم او ضريبة على الواح الطاقة الشمسية التي يتم تركيبها على الأسطح”.

وأكدت أنه “لا يوجد أي اقتراح أو توجه من قبلها بهذا الخصوص، لا بل هي قامت وتقوم بكل التسهيلات المطلوبة ليتمكن المواطنون من تركيب الواح الطاقة الشمسية للاستفادة من الطاقة النظيفة قدر المستطاع، مع مراعاة شروط السلامة العامة، وهي تتعاون مع وزارة الداخلية لاجراء المقتضى وتسهيل الامر قدر المستطاع على المواطنين” .

وتمنت الوزارة على “الاعلاميين توخي الدقة في نقل الاخبار واستيقائها من مصادرها الصحيحة، تفاديا لأي تشويش قد يحصل”.