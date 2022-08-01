أول سفينة حبوب أوكرانية متوجهة إلى لبنان.. وروسيا: سنتخذ التدابير اللازمة

أكد رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، أن وزارة الدفاع الروسية تتخذ التدابير اللازمة لمنع الاستفزازات على طول طريق أول سفينة محملة بالحبوب غادرت أوديسا، متوجهة إلى ميناء طرابلس اللبناني اليوم الواقع في 1 آب.

ولفت إلى أنّ “روسيا الاتحادية تتخذ مجموعة من الإجراءات الضرورية لضمان سلامة الملاحة المدنية ومنع الاستفزازات على طول طريق العبور”، موضحًا أن المسار الذي اتفقت عليه روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في إطار مبادرة التفاهم المتبادل للنقل الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية، يتضمن تصدير محاصيل الحبوب والأسمدة من ثلاثة موانئ أوكرانيا، هي يوجني، وأوديسا وتشورنومورسك.

وذكر أنه لا تزال 69 سفينة أجنبية من 15 دولة محتجزة في ستة موانئ، هي خيرسون ونيقولاييف وتشرنومورسك وأوتشاكوف وأوديسا ويوجني.