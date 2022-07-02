السبت 3 ذو الحجة 1443 ﻫ - 2 يوليو 2022 |
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أوّل تعليق لوالدة يوان بعد وفاته

منذ 12 دقيقة
والدة يوان

والدة يوان

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بكلمات مُؤثّرة، وفي أوّل تعليق لها، نعت مقدّمة البرامج والممثلة باتريسيا قسيس، إبنها يوان.

وقالت عبر حسابها على “انستغرام”:

“خلص مشوار يوان إبني البطل الملاك عالأرض… تيصير قديسنا الصغير بالسما…. و يتمجد اسم الرب”.

والجدير بالذكر أنّ يوان توفي فجر امس، وقد نعاه جدّة نقيب الفنانين السابق جان قسيس قائلا:

“لتكن مشيئتك يا ربّ ملاكنا يوهان غادرنا إلى السماء فجر اليوم. إختاره الربّ إلى جواره. ليتمجّد إسم الله. كسرت قلوبنا يا صغيرنا الحبيب، يا “روح قلبو لجدّو” وحفرت في القلب جرحًا عميقًا. عزاؤنا أنّ الصلاة التي حملتها على كتفيك غسلت الكثير من خطايانا وخطايا العالم وصار لنا قديس في السماء”.

 

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