أيام تفصل لبنان عن تسلّم تقرير هوكشتاين الخطي

لفت رئيس الحكومة المكلف “نجيب ميقاتي”، في حديث له من نيويورك “إلى أن الوساطة الاميركية ساعدت في الدفع باتجاه اتمام الترسيم، لكن لا تزال هناك تفاصيل ينبغي توضيحها. وحتى الان يمكن القول أنّ تقدمًا حصل لكن الحل النهائي لم ينجز بعد”.

واضاف “ان ادارة الرئيس بايدن تبذل قصارى جهدها لانجاح المفاوضات”، مشيرًا الى ان كل الاحزاب في لبنان، ومنها حزب الله، تدعم قرارات الحكومة ومواقفها في المفاوضات.

وقال مصدر بارز يتابع ملف مفاوضات الترسيم امس لـ “الديار”: “لن نبدي أي رأي اضافي حول مفاوضات الترسيم قبل أن يأتينا التقرير الخطي المنتظر من الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين”.

واضاف أنّ هذا “التقرير لم يصلنا بعد لدرس النقاط التي سيحددها في ضوء الموقف الاسرائيلي من ملاحظات لبنان. ونؤكد في هذا المجال اننا لن نتنازل عن حقوقنا كاملة واننا متمسكون بها”.

ووفقا للمعلومات بحسب “الديار”، فانه من المتوقع ان يتسلم لبنان تقرير هوكشتاين الخطي خلال الايام المقبلة، وان الادارة الاميركية تضغط لحسم ملف ترسيم الحدود وانجاز الاتفاق قبل منتصف تشرين الاول المقبل، وهناك سعي ليتم هذا الامر في الاسبوع الاول من الشهر المذكور.