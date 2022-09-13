أيام للانتهاء من ملف الترسيم؟

أعلن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أنّ ثقل النازحين السوريين من الناحية الإقتصادية والمالية لم يعد لبنان يقدر على حمله ويجب أن يكون لدينا ذرة من الوطنية لإعادة السوريين الى بلدهم مع الحفاظ على سلامتهم.

وأضاف في حديث تلفزيوني: “نحن نتحدث عن أسابيع لا بل عن أيام للإنتهاء من ملف الترسيم، وأنا أميل لأن تكون الأمور إيجابية”.

يذكر أنه كان ابراهيم أنه لا تداخل على الاطلاق في ترسيم الحدود الجنوبية بين البحر والبر، مُشيراً في حديث صحافي الى ان الطروحات سرية للغاية وسر من أسرار الدولة لأنها تتعلّق بأمنِ لبنان، مشدداً على أن كل ما يشاع غير صحيح.