أيوب: السّكوت عن هذه التجاوزات فضيحة

وصفت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائبة غادة أيوب جلسة حكومة تصريف الأعمال التي عقدت في 18/4/2023 بـ “جلسة الثلاثاء الأسود”.

وكتبت عبر حسابها على “تويتر”: “قرارات بالجملة لحكومة تصريف الأعمال غير قانونية لتجاوزها حد السلطة وقابلة للطعن أمام مجلس شورى الدولة تمثّل تعدّياً صارخاً على الدستور والقوانين والمبادئ العامة باتفاق واضح بين مكونات المنظومة الحاكمة”.

أضافت: “لا فرق لديهم بين سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية، ولا اعتبار للدستور ومبادئه، ولا معرفة لديهم بالفرق بين رسمٍ وضريبة وبدلات، ولا تمييز بين سلطة عامة وامتيازاتها وبين علاقتها مع الأفراد بل تذرع “بالظروف الاستثنائية” لضرب ما تبقى من دولة القانون”.

وسألت أيّوب: “أين هم قضاة لبنان النزيهين وحكمائه القانونيين وفقهائه الدستوريين؟ إن السكوت عن هذه التجاوزات هو فضيحة بحدّ ذاتها”.