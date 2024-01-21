أيوب عن دراسة الموازنة: فوجئنا بتقرير وزير المال بأنّ "العجز صفر"

أشارت عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غادة أيوب، إلى أنّه “بعد أن درسنا الموازنة في لجنة المال وختمنا جلساتها، فوجئنا بتقرير اللجنة وتقرير وزير المال بأن العجز صفر، بينما خلال مناقشتنا للموازنة تبين لنا أن هناك 17 ألف مليار ليرة عجز فيها”.

وأضافت في حديث لِـ “الديار”، “لم نكن اطلعنا على هذه الأرقام الجديدة في التقرير الذي تلقيناه بواسطة البريد الإلكتروني أمس، وهذا الأمر لا يشكل طمأنينة لنا. صحيح أن إزالة الضرائب والرسوم وتوحيد المعايير هو أمر جيد، لكن اعتبار العجز صفر كما ورد في التقرير، غير مطابق للواقع، خصوصًا بوجود إنفاق خارج الموازنة”.

وتابعت: “أخشى أن يكون هذا من باب تبييض صفحة الحكومة، إذ لا يوجد ضمانات ملموسة بأن لا تلجأ الحكومة إلى سلف الخزينة والإنفاق خارج الموازنة. إنها محاولة لتجميل الواقع والقول إن الدولة لن تستدين”.

وقالت أيوب إنّ “إقرار الموازنة سيشكل محطة مهمة لمرحلة جديدة على صعيد التعاطي مع الأزمتين الاقتصادية والمالية، خصوصًا على صعيد استكمال الحكومة لدرس وإنجاز قوانين إصلاحية مهمة، ومعالجة المشاكل والملفات الاجتماعية، ومنها ملف رواتب القطاع العام المدني والعسكري والمتقاعدين”.