أيوب عن موقف ميقاتي: بات عقبة ومخاضًا عسيرًا أمام انتخاب رئيس

أعربت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غادة أيوب، عن قلقها من تطور الأوضاع في لبنان، في ضوء الموقف الأخير لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، لجهة تبني خطاب الدويلة على حساب الدولة، وفق تعبيرها,

ورأت، في حديث لصحيفة “الأنباء” الكويتية، أنّ هذا الأمر خطير جدًا ويختلف عن حرب العام 2006، إذ إن ميقاتي لم ينأى بنفسه عما يقوم به فريق الممانعة و”بالتالي لم يعد هناك أي تحييد للخطاب الرسميّ، بل هناك توحيد لخطاب الدويلة.”

وأعربت أيوب عن تخوّفها من أي ضربة عسكرية إسرائيلية قد تستهدف المؤسسات الرسمية اللبنانية.

وأشارت إلى أنّ موقف ميقاتي والبيان، الذي أصدره مكتبه الإعلاميّ بات عقبة ومخاضًا عسيرًا، أمام انتخاب رئيس للجمهورية، بعد التحول الكبير في مواقف الحكومة.

وأسفت لإخضاع لبنان بالقوة لقرار اتخذه فريق سياسيّ من طرف واحد “ولأجندة خارجية، لإعطاء فرصة لإيران بالجلوس على طاولة المفاوضات مع أميركا، لا يطمئن، في ظل ما نشهده في المنطقة.”

وقالت: “إلّا إذا عادوا إلى ضميرهم وقاموا بتحييد لبنان، لأنّه لم يعد لدينا أي حليف دوليّ أو دولة عربية تقف إلى جانبنا، لمساعدتنا على البناء والإعمار”.