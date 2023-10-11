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أيوب عن نزوح أهالي الجنوب: بئس دولة تترك شعبها لمصيره

منذ 4 دقائق
غادة أيوب

غادة أيوب

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علقت عضو تكتل” الجمهورية النائبة” غادة أيوب على خبر خروج الأهالي في الجنوب من بيوتهم ودخول النازحين السوريين إليها.

وكتبت أيوب عبر منصة “إكس”: “في غياب الدولة يُترك الجنوبيون لمصيرهم إذ نشهد نزوحًا داخليًا تحسُّبًا من توريط لبنان في حرب لا قدرة لنا على تحمل تداعياتها، يقابله احتلال سوري للقرى الجنوبية الآمنة”.

وأضافت: “بئس دولة تترك شعبها لمصيره، وتحية تقدير لكل رئيس بلدية أو اتحاد بلديات يعمل ليلًا نهارًا لحماية منطقته من أي اعتداء”.

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