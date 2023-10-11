أيوب عن نزوح أهالي الجنوب: بئس دولة تترك شعبها لمصيره

علقت عضو تكتل” الجمهورية النائبة” غادة أيوب على خبر خروج الأهالي في الجنوب من بيوتهم ودخول النازحين السوريين إليها.

وكتبت أيوب عبر منصة “إكس”: “في غياب الدولة يُترك الجنوبيون لمصيرهم إذ نشهد نزوحًا داخليًا تحسُّبًا من توريط لبنان في حرب لا قدرة لنا على تحمل تداعياتها، يقابله احتلال سوري للقرى الجنوبية الآمنة”.

وأضافت: “بئس دولة تترك شعبها لمصيره، وتحية تقدير لكل رئيس بلدية أو اتحاد بلديات يعمل ليلًا نهارًا لحماية منطقته من أي اعتداء”.

في غياب الدولة يُترك الجنوبيون لمصيرهم إذ نشهد نزوحًا داخليا تحسُّباً من توريط لبنان في حرب لا قدرة لنا على تحمل تداعياتها، يقابله احتلال سوري للقرى الجنوبية الآمنة. بئس دولة تترك شعبها لمصيره وتحية تقدير لكل رئيس بلدية أو اتحاد بلديات يعمل ليلا نهارا لحماية منطقته من اي اعتداء. — Ghada Ayoub (@DrGhadaAyoub) October 11, 2023