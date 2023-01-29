أيوب من باريس: لبنان مهدّد في وجوده.. ونناضل من أجل قيام دولة

أشارت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب، إلى أنّ “لبنان يمر حالياً بأزمة اقتصادية وسياسية خطيرة، بل إنه مهدد في وجوده، هذا الوجود المرهون بإرادة شعبه الحر ومساعدة ودعم أصدقائه، وخصوصًا فرنسا التي أثبتت مرارًا وتكرارًا أنها صديقة مخلصة للبنان وشعبه”.

وأضافت في غداء أقيم في باريس: “نحن نناضل من أجل قيام دولة بكل ما للكلمة من معنى، دولة القانون والمؤسسات، دولة حقيقية تمثل تطلعات اللبنانيين الأحرار، إلا أن العقبات والتحديات كثيرة، لكننا مصممون على إنقاذ بلدنا ونحن على ثقة أن أصدقاء لبنان وفي طليعتهم فرنسا لن يتركوه خصوصًا أن اللبنانيين اليوم بحاجة لمساعدة أصدقائهم الفرنسيين”.

وأضافت متوجهة إلى أبناء الجالية الفرنسية بالقول “كلنا أمل أن التعاون سيبقى مستمرًا وبشكل مضاعف، كذلك تبادل الخبرات في المستقبل لمساعدتنا على تجاوز الأزمة الوجودية التي تسيطر على لبنان”.

وتابعت: “لدي ثقة كاملة في أن لبنان سيعود حتما كما كان، لبنان رح يرجع والحق ما بيموت”.

هذا وشاركت أيوب في الغداء الذي دعا إليه رئيس جمعية ASP_FL زهير بصبوص وأقيم في باريس برعاية عضو مجلس الشيوخ الفرنسي السيناتور كزافيبه ياكوفيللي Xavier Iacovelli ويعود ريعه لجمعية SESOBEL لبنان على أن يتم تحويل نصف الريع لمركز Sesobel جزين-كفرحونة.

وشارك في الغداء إلى جانب السيناتور لاكوفيللي، ممثل عمدة فيللبرو villepreux جان بابتيست هامونيك ايف بيتات Yves pitette، رؤساء بلديات، رئيسة جمعية اصدقاء سيسوبيل فرنسا بولا اسمر وحشد من المشاركين من أبناء الجاليتين اللبنانية والفرنسية.