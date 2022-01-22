إئتلاف في بعلبك الهرمل ضدّ أحزاب السلطة

أعلنت “قوى التغيير في بعلبك الهرمل”، اليوم، ولادة إئتلافها “بوجه منظومة الفساد”.

وقالت في بيان: “من واقع لبنان المعقد المرير، ولما كان البلد يعيش أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية متعاقبة، وحيث أن السلطة الحاكمة تمارس أبشع أنواع الفساد والمحاصصة، ولما كانت الأزمة السياسية التي ضربت لبنان لم تصل إلى مستوى العصف السياسي التي هي عليه الآن لولا الفساد المستشري في بنية السلطة، والذي تغذى من نظام المحاصصة والتراكم الذي يمتد إلى عقود، وإلى العقلية المليشياوية التي استوطنت العقل السياسي لمنظومة الحكم، ومارس حاملوها كل الموبقات السياسية التي تجسدت بالنهب الموصوف للمال العام وانعدام المساءلة والمحاسبة، وأخيرا وليس آخرا السطو على أموال المودعين نتيجة تواطؤ السلطة السياسية وحاكمية المصرف ولوبي جمعية المصارف، وانطلاقا من مبادئ ثورة 17 تشرين، وإيمانا منا ان التغيير لا يأتي إلا بالوسائل الديمقراطية السلمية، ولأننا من دعاة حماية الوطن وصون حقوق المواطن، نعلن اليوم ولادة إئتلاف قوى التغيير في بعلبك الهرمل بوجه منظومة الفساد، من أجل لبنان الدولة المدنية الديمقراطية الحرة المستقلة”.

وأضافت: “ان إئتلاف قوى التغيير في بعلبك الهرمل، يضم مجموعات وأحزابا ثورية معارضة وتجمعات شعبية وشخصيات مستقلة، وفي هذا الإطار نبقي الباب مفتوحا ويدنا ممدودة لكل من يرغب بالانضمام والعمل خدمة للوطن والمواطن، فقد حان وقت الحسم والخيار الصائبين، وسوف يتم الإعلان الرسمي لانطلاقة الإئتلاف في مؤتمر صحافي يحدد مكانه وزمانه في القريب”.