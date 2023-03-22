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إبراهيم كنعان: الرئاسة هي المدخل لاستعادة الثقة

منذ دقيقتين
النائب ابراهيم كنعان

النائب ابراهيم كنعان

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التقى رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان ورئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان في المجلس النيابي وفد بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة إرنستو راميريز حيث تطرق البحث الى الوضعين المالي والاقتصادي ومسار الاتفاق مع صندوق النقد.

وقال كنعان بعد اللقاء “إن الجانبين اتفقا على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية كمدخل أساس لإعادة تكوين المؤسسات وإنتاج فريق عمل حكومي متجانس لديه خريطة طريق واضحة للإنقاذ المالي والاقتصادي وتتفيد الإصلاحات المطلوبة.

وأشار كنعان الى أن المسألة لا تتعلّق فقط بإقرار قوانين ضرورية لإطلاق الاتفاق مع الصندوق ، بل والأهم بإمكانية احترامها وتنفيذها لاستعادة الثقتين المحلية والدولية وبالتالي الاستثمارات وذلك من خلال نهج مختلف وسياسة نقدية جديدة ومختلفة في الحكومة ومصرف لبنان، بالاضافة الى قضاء مستقل يمارس دوره بالمحاسبة عند حصول أي اختلال او اعتلال بالعمل الحكومي والادارة اللبنانية.

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