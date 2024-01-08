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إبراهيم كنعان: السلفات بلغت لعام 2023 أكثر من "31" ألف مليار ليرة!

منذ 49 دقيقة
النائب إبراهيم كنعان

النائب إبراهيم كنعان

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أعلن النائب إبراهيم كنعان عن تسلمه لائحة بالسلفات والهبات من وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل.

وجاء في بيان المكتب الإعلامي للنائب إبراهيم كنعان:

“تسلّم رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان رسمياً من وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل قبل ظهر اليوم، لائحة بسلفات الخزينة بين أعوام ٢٠٢٠ الى ٢٠٢٣، ولائحة بالهبات بين أعوام ال٢٠١٨ الى ٢٠٢٣، وذلك بناء على الطلب الرسمي للجنة المال والموازنة خلال جلسات مناقشة مشروع موازنة ٢٠٢٤.

وفي الأرقام، بدا لافتاً ان السلفات بلغت لعام ٢٠٢٣ وحده، ٣١،٨٩٢،٥٨٤،٩٣٥،٩١٣ الف مليار، أي ما يعادل ٧٢٪؜ من القدرة الإنقاقية المتاحة قانوناً على أساس القاعدة الإثني عشرية. وهي مسألة ستخضع للمتابعة من قبل لجنة المال والموازنة، لما تشكّله هذه الأرقام من انفاق كبير للحكومة خارج الموازنة العامة والقوانين المرعية.

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