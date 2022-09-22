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إبراهيم كنعان: كلفة النزوح السوري اكثر من 30 مليار دولار

منذ 8 دقائق
النائب إبراهيم كنعان

النائب إبراهيم كنعان

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أعلن رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان بعد الاجتماع مع سفراء الاتحاد الاوروبي أن كلفة النزوح السوري اكثر من ٣٠ مليار دولار ، وسأل: “فما هى الحل لها؟ وهذه مسؤولية المجتمع الدولي باعادتهم لبلادههم وان تنفق عليهم الاموال في بلادهم”.

وأضاف: “كيف نقبل ان تكون ضريبة الموازنة على سعر صيرفة وفي الوقت نفسه ندفع الرواتب للمواطن على سعر ١٥٠٠، ويجب ان يكون هناك حوار بناء مع المجتمع الدولي للتوصل مع صندوق النقد الى حل ياخذ بعين الاعتبار وضع اللبنانيين”.

ورأى أن “الغموض ليس بالتشريع بل بالسلطة التنفيذية، ماذا تتفاوض مع صندوق النقد؟”وما هو مصير أموال المودعين؟”

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