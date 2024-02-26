إبراهيم كنعان يرفع الأمر للقضاء.. لاحقوا "مافيا الطوابع"

أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أنه سيتوجه لوزير العدل والقضاء لوضع يدهم فوراً على ملف “مافيا الطوابع”.

وكتب النائب إبراهيم في منشور له على منصة “X”:

“بعد الصرخة التي اطلقتها منذ أيام حول قضية الطوابع المالية والسوق السوداء التي تتحكم ببيعها نظراً لفقدانها من السوق، أتوجه لوزير العدل وعبره للقضاء والنيابات العامة بشكل خاص لوضع يدهم فوراً على الملف حيث وردتني معلومات بأنها متوفرة لدى “مافيا طوابع” تقوم بتنقيطها للمواطنين بأسعار خيالية طبعاً ليس من خلال البائع المرخص انما اللاشرعي وبالسوق السوداء”.

ويعاني اللبنانيون من أزمة تتصاعد بشكل غير مفهوم نتيجة فقدان الطوابع الأميرية، مما أدى إلى توقّف المعاملات في الإدارات، وعدم القدرة على إنجاز المعاملات والوثائق الرسمية؛ أبرزها تلك التي يحتاجها وبشكل عاجل الطلاب الذين يتعلّمون في الخارج والمواطنون المغتربون، لا سيَّما ما يتعلَّق بأوراق الزواج أو وثيقة الولادة لأبنائهم الذين يولدون في الخارج.