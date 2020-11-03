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إتحاد بلديات الجومة يُقفل الطريق بعد تسرّب لمادة المازوت

منذ 32 دقيقة
بلديات الجومة

بلديات الجومة

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أوضح رئيس إتحاد بلديات الجومة المحامي روني الحاج، أن عناصر شرطة الإتحاد قامت مساء اليوم بقطع الطريق الممتدة من مدخل بلدة بينو جهة مطعم الصياد – القهوة وحتى مفرق محطة الكهرباء في بيت ملات، وذلك بسبب تسرب مادة المازوت على الطريق، وتم تحويل السير إلى المفارق الاخرى ووضعت كمية من الاتربة في المحلة حفاظا على سلامة المواطنين، منعاً من حصول حوادث وإنزلاق للسيارات.

واعتذر الحاج من المواطنين بسبب قطع الطريق حفاظا على السلامة العامة الى حين معالجة الموضوع صباحا بسبب حالة الطقس شاكرا شرطة الاتحاد على اهتمامهم بهذا الموضوع بشكلٍ عاجل، وعلى متابعتهم الدائمة لكل المستجدات حماية وخدمة للمواطنين في الجومة.

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