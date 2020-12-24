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اتحاد بلديات جبل عامل مرجعيون: تسجيل 15 حالة جديدة بكورونا ولا وفيات

منذ 23 دقيقة
آخر تحديث: 24 - ديسمبر - 2020 9:27 مساءً
تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا

تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا

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صدر التقرير اليومي الصادر عن خلية الازمة في إتحاد بلديات جبل عامل – مرجعيون حول مستجدات كورونا لليوم الخميس حتى الساعة الثانية بعد الظهر، وبناء ًلتقرير طبيب قضاء مرجعيون والبلديات سجل اليوم:

15 حالة جديدة ” 3 الصوانة – 2 عديسة – 1 دير سريان – 1 محيبيب -1 حولا – 1الطيبة – 1 رب ثلاثين – 1 تولين – 4 الخيام.
حالات وافدة : لا يوجد.
حالات الشفاء: خمس حالات في بلدة مركبا.
حالات الوفاة: لا يوجد.

وبناء عليه وصل عدد المصابين في قرى الاتحاد ومنذ بداية الازمة حتى تاريخه 904 إصابات و 714 حالة شفاء و27 حالة وفاة.

وةيوجد حاليا قيد المتابعة 134 حالة مصابة مؤكدة مخبريا 128 منهم قيد الحجر المنزلي و 6 حالات تتلقى العلاج في المستشفى.

وذكرت خلية الازمة في اتحاد بلديات جبل عامل بالتعاون مع طبابة القضاء بأنها المخولة اصدار البيانات المتعلقة بالاجراءات الصحية في ملف كورونا، واملت من الاهل الكرام عدم الانجرار وراء اي خبر لا يصدر عن الخلية.

كما لفت الاتحاد إلى ضرورة الالتزام بكافة الاجراءات والضوابط الوقائية الصادرة عن الجهات المعنية وذلك حفاظا على الصحة العامة.

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