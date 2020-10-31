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إتحاد بلديات صيدا – الزهراني: 289 إصابة بكورونا خلال أسبوع

منذ 36 دقيقة
إتحاد بلديات صيدا - الزهراني

إتحاد بلديات صيدا - الزهراني

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أصدرت غرفة عمليات إدارة الكوارث والأزمات في اتحاد بلديات صيدا – الزهراني التقرير الأسبوعي لحالات الإنتشار على صعيد بلديات الإتحاد في الفترة الممتدة من الجمعة 23 تشرين الأول وحتى الخميس 29 منه، حيث تتم متابعة 1736 حالة نشطة.

توزعت الحالات على 289 إصابة و7 حالات وفاة و423 حالة شفاء خلال أسبوع واحد.

وتتيح غرفة العمليات منصة إلكترونية تفاعلية خاصة للإطلاع على البيانات اليومية لحالات الإنتشار في الإتحاد، وتعرض البيانات المؤكدة والمستحدثة يومياً.

يشار إلى أن وزارة الصحة العامة كانت قد أعلنت أمس في تقريرها اليومي عن تسجيل 1751 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة.

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