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إتهامية بيروت صادقت على مذكرة التوقيف في حق بدري ضاهر في ملف الكبتاغون

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بدري ضاهر خلال زيارة للرئيس عون (أرشيفية)

بدري ضاهر خلال زيارة للرئيس عون (أرشيفية)

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أصدرت الهيئة الإتهامية في بيروت المؤلفة من القضاة: الرئيس ماهر شعيتو والمستشارين جوزف بو سليمان وبلال عدنان بدر، قرارا ردت بموجبه الإستئناف المقدم بتاريخ 3/11/2020 من المدعى عليه مدير عام الجمارك بدري ضاهر، بواسطة وكيله المحامي جورج الخوري، بجرم هدر المال العام في ما اصطلح على تسميته بملف “أمير الكبتاغون”، وصادقت على القرار الصادر في التاريخ عينه عن قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل بو سمرا والذي انتهى الى إصدار مذكرة توقيف وجاهية في حقه.

يشار الى أن الهيئة اعتبرت أن المباشرة بالإستجواب وتمكين المدعى عليه من ممارسة حقوقه يسمحان بإصدار مذكرة توقيف في حقه وإن تقدم بدفوعٍ شكلية، لتحقق الغاية من المادة 107 أ.م.ج.

 

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