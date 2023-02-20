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إثر الهزة.. ما حقيقة انهيار مبنى في صيدا؟

منذ 44 دقيقة
مدينة صيدا

مدينة صيدا

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تتداول مواقع التواصل الاجتماعي خبرًا حول انهيار طبقتين من مبنى يعود لآل سكافي في صيدا وجزء من مدرسة المقاصد، ما خلّف أضرارًا مادية جسيمة.

إلّا أنّ هذا الخبر غير صحيح ويعود إلى العام 2014.

جاء ذلك بعد أن شعر المواطنون في غالبية المناطق اللبنانية بهزة أرضية قوية، إثر زلزالين جديدين ضربا تركيا وسوريا، قوة الأول 6.4 درجات والثاني 5.8 درجات، وتسبّبا بمقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 200 في أجزاء من تركيا، دمرها زلزال هائل قبل أسبوعين وأودى بحياة عشرات الآلاف. فيما أفاد المرصد السوري بسقوط 4 قتلى و470 مصابًا في سوريا.

 

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