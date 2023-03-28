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إثر سرقات طالت الأجزاء الخارجيّة للمكيّفات.. إلقاء القبض على شقيقَين

منذ 42 دقيقة
توقيف - تعبيرية

توقيف - تعبيرية

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بعد أن حصلت في الآونة الأخيرة عمليات سرقة عدة طالت العديد من الأجزاء الخارجية للمكيّفات “ضاغط هواءcompresseur ” من مدينة صيدا والبلدات المجاورة.

على الأثر، كثّفت مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي إجراءاتها، ونتيجة المتابعة الحثيثة، توصّلت إلى كشف هوية الفاعلَيْن وتحديد مكان تواجدهما وتمكنت من إلقاء القبض عليهما، وهما:

ع. م. (من مواليد عام ٢٠٠٤، لبناني)
أ. م (من مواليد عام ٢٠٠٣، لبناني) شقيق الأول

باستماعهما، اعترف الأول بسرقة /25/ “ضاغط هواء compresseur” من أماكن مختلفة في مدينة صيدا ومحيطها، كما صرّح الثاني بمعاونة شقيقه في عمليات السرقة. كذلك اعترفا بتعاطيهما المخدّرات.

وأودعا مخفر صيدا الجديدة لإجراء المقتضى القانوني بحقهما بناءً على إشارة القضاء المختص.

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