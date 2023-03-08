إثر مقتل الشيخ الرفاعي.. بلديّة القرقف في طريقها إلى الحلّ

على اثر تداعيات مقتل الشيخ أحمد شعيب الرفاعي من قبل رئيس البلدية يحيى الرفاعي، تقدم اليوم نائب رئيس بلدية القرقف ممدوح الغريب وسبعة أعضاء من مجلس بلدية البلدة، باستقالاتهم من المجلس البلدي رسميًا، إلى مكتب محافظ عكار المحامي عماد اللبكي.

والذين تقدموا باستقالاتهم، هم الأعضاء المتبقون من المجلس المؤلف من 12 عضوًا، حيث تمّ قبول الاستقالات من قبل المحافظ وإرسالها فورًا إلى وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي ليصار إلى إعلان حلّها.

بعد ذلك، أبلغ المحافظ اللبكي رئيس لجنة متابعة قضية الشيخ المغدور أحمد الرفاعي في بلدة القرقف الشيخ بلال أحمد بشير الرفاعي، بالإجراءات السريعة لجهة قبول الاستقالات وإيداعها وزارة الداخلية وصولًا إلى ادارة شؤون البلدية في أقرب وقت ممكن للمساعدة في رفع أي أعباء تترتب على كاهل المواطنين في القرية.

بدوره، شكر الشيخ الرفاعي “اهتمام المحافظ بالقضية منذ لحظات الإعلان عنها وكشف ملابسات الجريمة البشعة”، وقال: “ما قمتم به يساهم في إطفاء نار الغضب في نفوس أولياء الدم ومنع حصول أي تداعيات لطالما يوجد حكماء يتابعون القضية بكل تفاصيلها أمثاكم”.