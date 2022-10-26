إجتماع طارئ وتشكيل خليّة أزمة في الضنّية لمواجهة الكوليرا

عقد إجتماع طارئ في مقر إتحاد بلديات الضنّية في بلدة بخعون لمناقشة ازمة مرض الكوليرا، حضره قائمقام قضاء المنية ـ الضنية جان الخولي، رئيس دائرة الصحّة في الشّمال سعد الله صابونة، مسؤول مركز بخعون الطبّي سوزان جمال، رئيس إتحاد بلديات الضنّية محمد سعدية، رئيس إتحاد بلديات جرد الضنّية طارق الشفشق، مسؤول الصليب الأحمر في الشّمال روجيه بافيتوس، رئيس مصلحة مياه الضنّية حكمت عبيد، رئيس الجهاز الصحّي في اتحاد بلديات الضنّية محمد سلمى، رئيسة قسم قائمقامية قضاء المنية ـ الضنية عبير بكّور، ورؤساء بلديات وأعضاء من لجنة دعم المجتمع المدني ومن لجنة المتطوعين.

وحسب بيان صدر عقب الإجتماع فقد بحث المجتمعون “موضوع الكارثة الصحية المتمثلة بمرض الكوليرا. وعرضت الخولي للموضوع من كل جوانبه والسبل الواجب إعتمادها على جميع الصعد، ودعت إلى اتخاذ تدابير عاجلة وسريعة وإجرائية بالتعاون مع جميع الافرقاء الموجودين، خصوصاً البلديات ومصلحة المياه”.

وأكد صابونة “اهتمام وزير الصحة ومتابعته الحثيثة للموضوع، وعلى دعم الوزارة بشكل مطلق”، شاكراً إتحاد بلديات الضنية على “تحمله المسؤولية ومتابعته الموضوع، وعلى دعم الإتحاد والمركز الطبي بكل الإمكانات المتوافرة”.

وشددت جمال على “قيام المركز بمسؤولياته، وأعلنت عن القيام بدورات تدريبية وإرشادية لاختصاصيين، وحملات توعية في المدارس، والإتصال بالأهالي وبالتجمعات السكنية لنشر التوعية اللازمة، وكيفية التعامل مع كل حالة كوليرا في الضنية، واستعداد المركز تقديم أي خدمة أو تحمل أي مساعدة تطلب منه ضمن الإمكانات المتوافرة”.

بدوره، أكد عبيد “جهوزية مصلحة المياه في الضنية وعملها المستمر من أجل متابعة الموضوع وإجراء الفحوصات اللازمة للمياه، وبمتابعة حثيثة من مدير عام مؤسسة مياه لبنان الشمالي خالد عبيد”.

وأكد بافيتوس “استعداد الصليب الأحمر لمتابعة الموضوع بالشراكة المعهودة وبكل جهوزية مع إتحاد بلديات الضنية”.

وتم في نهاية الإجتماع تشكيل خلية أزمة لمتابعة أزمة مرض الكوليرا ضمّت الحاضرين في الإجتماع، وأبقت إجتماعاتها مفتوحة، بعدما اتخذت قرارات قضت بإعداد لائحة بصهاريج مياه الشّرب العاملة في الضنّية من أجل المساندة والمساعدة في التنظيم والتعقيم والتنظيف، وفي تحديد مصادر مياه الشّرب وإجراء فحوصات مخبرية دورية لها، وإجراء الكشوفات الدورية على مراكز تعبئة مياه الشّرب، وفحص مياه الآبار التي تستخدم للشّرب.