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إجراءات جديدة في مطار رفيق الحريري الدولي

26 - يونيو - 2021
مطار رفيق الحريري الدولي

مطار رفيق الحريري الدولي

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أعلنت المديرية العامة للطيران المدني إجراءات جديدة في مطار رفيق الحريري الدولي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وجاء في البيان: “التزاماً بالقرارات والتوصيات المتعلقة بالحد من انتشار وباء كورونا، يمنع منعاً باتاً دخول الأشخاص المستقبلين للركاب القادمين إلى قاعة وصول مطار رفيق الحريري الدولي-بيروت، وكذلك يمنع توديع الركاب المغادرين داخل قاعة المغادرة، ويقتصر دخول قاعتي الوصول والمغادرة على الركاب والأجهزة الرسمية وموظفي الشركات العاملة في المطار. يبدأ العمل بهذا التدبير ابتداء من يوم الإثنين الواقع في ٢٨/ ٦/ ٢٠٢١”.

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