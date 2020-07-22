إجراءات متشددة وطارئة لتفادي وقوع أي إصابات بفيروس كورونا في القلمون

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باشرت بلدية القلمون إحدى مدن إتحاد الفيحاء، تطبيق إجراءات متشددة وطارئة لتفادي وقوع أي إصابات بجائحة “كورونا” وشمل ذلك إقفال المطاعم والمقاهي ومنع التجمعات بكافة أشكالها.

وتابع رئيس بلدية القلمون طلال دنكر ولجنة طوارىء القلمون البدء بتنفيذ الإجراءات والتحقق من التزامها وتنظيم حملات توعية للأهالي واهمها :

– اقفال المقاهي.

– حصر دخول السوبر ماركت بالكمامات.

– البيع بالمحلات سيكون عن الباب والتزام الكمامات.

-اقفال محال ال 1$.

– منع التجول بالشارع، والنداء عبر مكبرات الصوت لالتزام المنازل.

– ابلاغ المطاعم التزام الكمامات.

-القيام عملية رش وتعقيم للقلمون غدا صباحا.

– ابلاغ الأسماء المصابة ومقربيها بالتزام الحجر، والقيام بفحوصات الpcr غدا.

– اغلاق الشواطئ والمسابح والملاعب الرياضية.