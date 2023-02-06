الأثنين 15 رجب 1444 ﻫ - 6 فبراير 2023 |
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إجراءات من وزارة الاقتصاد بحق المخالفين من أصحاب المولدات

منذ ساعة واحدة
وزارة الاقتصاد والتجارة

وزارة الاقتصاد والتجارة

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أعلنت وزارة الاقتصاد في بيان انه “عطفاً على التواصل بين وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام والنيابة العامة التمييزية لضبط مخالفات اصحاب المولدات الكهربائية، جال مراقبو مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة على اصحاب المولدات في بيروت وجبل ولبنان في عطلة الاسبوع. وتم تنظيم محاضر ضبط بحق من خالف منهم التسعيرة الرسمية للكيلوواط وفرض دفع الفواتير او جزء منها بالدولار.

وباشرت المديرية العامة لامن الدولة بعد مخاطبة النيابات العامة المختصة باستدعاء المخالفين على ان يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة.

تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة متابعة جولاتها على كل الأراضي اللبنانية لضبط المخالفات وحماية المستهلكين من عمليات الغش والجشع”.

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