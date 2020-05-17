إجراءات وقائية وحواجز لشرطة بلدية العاقورة إثر جائحة فيروس كورونا

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أقامت شرطة بلدية العاقورة، بالتعاون مع شبان البلدة ومتطوعين في خلية الازمة، لليوم الثاني على التوالي، حواجز عند مدخل البلدة، في إطار تطبيق قرارات التعبئة العامة.

ومنعت الشاحنات والسيارات غير المستوفية الشروط من الدخول، أو أية سيارة غريبة عنها ومنع الشاحنات التي يزيد وزنها الاجمالي عن 20 طنا من المرور ضمن نطاقها”.

وأكد رئيس البلدية منصور وهبة أن “هذه التدابير مستمرة طيلة فترة التعبئة، حفاظا على البلدة وأهلها”.

ونبه بـ”استجابة أبناء البلدة لا سيما الشباب منهم مع نداء البلدية للتعاون والتنسيق مع عناصر الشرطة لتطبيق قرارات المجلس البلدي في هذا الخصوص”.

وجدد وهبه دعوته الاهالي الالتزام بالقرارات الصادرة عن المجلس البلدي ووزارة الصحة لجهة التزام الحجر المنزلي ووضع الكمامات خلال تنقلاتهم، لافتاً الى أن “شرطة البلدية تراقب الاسعار في محال المواد الغذائية والخضار، للتأكد من عدم رفعها عشوائياً”.

وأدان ما تعرض له رئيس بلدية المنصف من اعتداء من قبل عنصر أمني على شاطئ البلدة، داعيا السلطات الى إنزال أشد العقوبات بالمعتدي.