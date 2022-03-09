إجلاء أكثر من 350 شخصًا من رومانيا الى لبنان

اعلن رجل الاعمال اللبناني في رومانيا محمد مراد انتهاء عملية الاجلاء لاكثر من 350 شخصًا من لبنانيي اوكرانيا من بوخارست الى بيروت، والتي قام بها وذلك بالتعاون والتواصل مع المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم.

وحيّا مراد السلطات الرومانية التي قدمت كل العون، والى شقيقيه احمد وحسن على مساعدته ودعمه والى كل الموظفين في خلية العمل في شركة مراد غروب، للمساهمة في اتمام هذه المهمة الانسانية الوطنية باجلاء اكثر من 850 طالب وعائلة من اوكرانيا ،”وذلك بالتواصل مع عدد كبير من ابناء الجالية هناك وتأمين وصولهم الى بوخارست واستضافتهم في فنادقنا”.

وقال:” اتمنى ان تنتهي هذه التطورات والظروف التي تمر بها اوكرانيا لاسيما اللبنانيين هناك والتي نأمل ان تنتهي محنتهم قريبا”.