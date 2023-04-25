إجلاء اللبنانيّين من السودان مستمرّ.. متى تصل الدفعة الأولى إلى بيروت؟

يستقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب الدفعة الأولى من اللبنانيين الذين تمّ إجلاؤهم من السودان في مطار رفيق الحريري في الثالثة إلّا ربعًا من بعد ظهر اليوم.

وتوجّه اللبنانيون الذين تم إجلاؤهم من السودان إلى جدّة، في العاشرة من قبل ظهر اليوم، من مكان إلى الى المطار للمغادرة نحو لبنان، على أن تصل أوّل طائرة من جدة إلى مطار بيروت عند الساعة الثالثة بعد الظهر وعلى متنها 12 لبنانيًا سيتمّ استقبالهم في صالون الشّرف.

من جهته، أشار رئيس “الهيئة العليا للإغاثة” اللواء محمد الخير في حديث لـ “صوت لبنان” إلى أنّ أوّل دفعة من اللبنانيين سيصلون اليوم من جدة عند الساعة الثالثة من بعد الظهر، أما الثانية فعند منتصف الليل، لافتًا إلى أنّ هناك خلية تنسّق مع من لم يستطع الالتحاق في الخرطوم وعددهم تقريبًا 15 لبنانيًا.

وتابع: “نعمل بكل إمكانياتنا لإجلاء اللبنانيين من السودان”.

وكان قد أعلن السفير اللبناني في السعودية فوزي كبارة لـ “النهار” أن 52 لبنانيًا وصلوا إلى جدة من السودان، على متن السفينة التي رست في جدة وتحمل رعايا الدول الذين تم إجلاؤهم.