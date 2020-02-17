إحالة الزين و7 آخرين على جنايات جبل لبنان بجرم الحريق العمد

أوردت “الوكالة الوطنية للإعلام” أنّ “قاضي التحقيق في جبل لبنان بسام الحاج أصدر قراراً ظنياً في ملف الناشط ربيع الزين و7 آخرين. وورد في القرار أنّ الزين حرّض على جناية الحريق العمد للمصارف، فتمت إحالته مع رفاقه السبعة على محكمة الجنايات في جبل لبنان.

كما رفض القاضي الحاج استرداد مذكرة التوقيف الغيابية التي سبق أن أصدرها في حقه، ورد طلب تخلية الموقوفين جورج القزي ومحمد سرور، إلا أنه وافق، وخلافا لرأي النيابة العامة الإستئنافية، على تخلية المدعى عليهما جو شليطا وجهاد العلي لقاء كفالة مالية قدرها مليون ليرة لبنانية لكل منهما. ومع رفض القاضي الحاج استرداد مذكرة التوقيف الغيابية في حق الزين، يعتبر هذا الأخير متوارياً عن الأنظار”.