إحباط عملية ترويج كمية كبيرة من العملة المزيفة في دير الزهراني

تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيف س. ع. (مواليد العام 2000، فلسطيني) بالجرم المشهود أثناء قيامه بترويج عملة مزيفة من فئة دولار أميركي في محلة دير الزهراني- على متن سيارة مستأجرة نوع “كيا سيراتو”.

بتفتيشه والسيارة، عثر على /64،200/ دولار أميركي مزيفة، /44،120،000/ ليرة لبنانية، /450/ دولارا أميركيا صحيحة، ومسدس حربي. وصدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“في إطار ملاحقة شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لأفراد عصابات ترويج العملات المزيفة وتوقيفهم على جميع الأراضي اللبنانية.

وبنتيجة الأوامر المعطاة، تم تحديد هوية أحد المروجين، ويدعى:

-س. ع. (مواليد العام 2000، فلسطيني)

بتاريخ 12-12-2020، وبعد عملية رصد ومراقبة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه -بالجرم المشهود أثناء قيامه بترويج عملة مزيفة من فئة دولار أميركي في محلة دير الزهراني- على متن سيارة مستأجرة نوع “كيا سيراتو”.

بتفتيشه والسيارة، عثر على /64،200/ دولار أميركي مزيفة، /44،120،000/ ليرة لبنانية، /450/ دولارا أميركيا صحيحة، ومسدس حربي.

بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بترويج العملة، كما اعترف انه استحصل على المبلغ المزيف الذي ضبط بحوزته من البقاع لقاء مبلغ /10،000/ دولار أميركي صحيح، وأنه كان ينوي شراء المزيد بالمبلغ المضبوط بالليرة اللبنانية.

أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء”.