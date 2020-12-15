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إحباط عملية ترويج كمية كبيرة من العملة المزيفة في دير الزهراني

منذ ساعة واحدة
توقيف

توقيف

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تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيف س. ع. (مواليد العام 2000، فلسطيني) بالجرم المشهود أثناء قيامه بترويج عملة مزيفة من فئة دولار أميركي في محلة دير الزهراني- على متن سيارة مستأجرة نوع “كيا سيراتو”.

بتفتيشه والسيارة، عثر على /64،200/ دولار أميركي مزيفة، /44،120،000/ ليرة لبنانية، /450/ دولارا أميركيا صحيحة، ومسدس حربي. وصدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“في إطار ملاحقة شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لأفراد عصابات ترويج العملات المزيفة وتوقيفهم على جميع الأراضي اللبنانية.
وبنتيجة الأوامر المعطاة، تم تحديد هوية أحد المروجين، ويدعى:

-س. ع. (مواليد العام 2000، فلسطيني)

بتاريخ 12-12-2020، وبعد عملية رصد ومراقبة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه -بالجرم المشهود أثناء قيامه بترويج عملة مزيفة من فئة دولار أميركي في محلة دير الزهراني- على متن سيارة مستأجرة نوع “كيا سيراتو”.

بتفتيشه والسيارة، عثر على /64،200/ دولار أميركي مزيفة، /44،120،000/ ليرة لبنانية، /450/ دولارا أميركيا صحيحة، ومسدس حربي.

بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بترويج العملة، كما اعترف انه استحصل على المبلغ المزيف الذي ضبط بحوزته من البقاع لقاء مبلغ /10،000/ دولار أميركي صحيح، وأنه كان ينوي شراء المزيد بالمبلغ المضبوط بالليرة اللبنانية.

أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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