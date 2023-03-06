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إحباط عملية تهريب حبوب كبتاغون معدة للشحن إلى دولة افريقية

منذ ساعة واحدة
توقيف منفذ عمليات سلب ونشل

توقيف منفذ عمليات سلب ونشل

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

نتيجة المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لملاحقة شبكات تهريب المخدرات وتوقيف أفرادها، توصّلت الشعبة الى معلومات مؤكدة حول قيام إحدى هذه الشبكات بتهريب كمية من المخدرات داخل ماكينة من لبنان إلى إحدى الدول الإفريقية.

على أثر ذلك، أعطيت الأوامر للقطعات العملانية في شعبة المعلومات بغية تكثيف استقصاءاتها وتحرياتها لإحباط هذه العملية.

وبعد المتابعة، توصلت الى تحديد هوية أحد المتورطين فيها، والذي سيقوم بنقل كمية المخدرات المخبأة داخل ماكينة من البقاع الى بيروت، ويدعى: ن. ز. (مواليد عام 2002، سوري)
بتاريخ 21-2-2023، وبعد مراقبة دقيقة تمكنت القوة الخاصة في شعبة المعلومات من رصده على متن بيك أب متجه من البقاع الى بيروت، حيث نفّذت كمينًا محكمًا في محلة اللويزة أسفر عن توقيفه. وبتفتيش البيك أب تم ضبط ماكينة مخبأ في داخلها كمية من حبوب الكبتاغون تقدر بحوالى 160,000 حبة.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه، وبقيامه بنقل الماكينة التي تحتوي على كمية من حبوب الكبتاغون المضبوطة من مستودع في إحدى البلدات البقاعية وتوجّه بها الى بيروت، حيث كان من المفترض أن يودعها في أحد المستودعات في الدكوانة تمهيدّا لشحنها إلى الخارج.

أجري المقتضى القانوني في حقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل جارٍ لتوقيف جميع المتورّطين.

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