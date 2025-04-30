إحباط عملية تهريب 10 صهاريج محروقات عبر الحدود اللبنانية – السورية

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخ 30/4/2025 وضمن إطار مكافحة التهريب عبر الحدود اللبنانية – السورية، تمكنت وحدة من الجيش من إحباط عملية تهريب 10 صهاريج محملة بالمحروقات في منطقة النعمات – مشاريع القاع. كما أوقفت عددا من الأشخاص المتورطين في عملية التهريب.

وكذلك، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة جبل محسن – طرابلس المواطن (خ.ح.) لإقدامه بتاريخ 20/4/2025 على طعن مواطن، مما أدى إلى مقتله، إثر إشكال حصل بينهما في المنطقة المذكورة.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين في عملية التهريب.